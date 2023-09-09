Ця заява прозвучала на тлі чуток про те, що обидві країни домовляються про постачання зброї.

Російський диктатор Володимир Путін прагне зміцнити зв'язки з Північною Кореєю "на всіх фронтах".

Як повідомляє Bloomberg, президент РФ усіма діями демонструє прихильність до КНДР та зацікавленість у співпраці на тлі міжнародної ізоляції через війну в Україні.

"Спільними зусиллями ми продовжимо розвивати двосторонні відносини на всіх фронтах. Це повністю відповідає інтересам наших народів", - написав Путін у телеграмі лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину, опублікованій на сайті Кремля в суботу.

Очікується, що Кім Чен Ин прибуде до Росії для зустрічі з Путіним у Владивостоці на початку наступного тижня. Зустріч відбудеться на тлі повідомлень ЗМІ, що російський лідер шукає боєприпаси та іншу зброю для продовження війни в Україні.

Натомість Північна Корея просить допомоги Росії щодо передових технологій для супутників і атомних підводних човнів, а також продовольчої допомоги. США заявили, що переговори щодо зброї просуваються, і попередили Північну Корею про покарання за будь-які поставки зброї.

Свою першу офіційну зустріч Путін і Кім провели в квітні 2019 року, коли північнокорейський лідер приїхав до Владивостока на розкішному бронепоїзді. Можлива нова поїздка стане для Кіма першою за межі Корейського півострова після його останньої зустрічі з Путіним чотири роки тому.

Відносини Росії та КНДР

США стверджують, що КНДР постачає Росії зброю для ведення війни проти України. За даними Білого дому, КНДР таємно постачає Росії артснаряди.

Крім того, у липні Північну Корею відвідував міністр оборони РФ Сергій Шойгу. 4 вересня стало відомо, що під час цього візиту Шойгу запропонував Кім Чен Ину провести спільні військово-морські навчання.

Щодо візиту Кім Чен Ина до РФ стало відомо нещодавно. Очікується, що обидва лідери перебуватимуть на кампусі Далекосхідного федерального університету у Владивостоці для участі в Східному економічному форумі, який запланований на 10-13 вересня.

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