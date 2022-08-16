Диктатор начебто зібрався будувати новий демократичний світ, який насправді намагається зруйнувати.

Російський президент Володимир Путін звинувачує США у нібито затягуванні повномасштабної війни, яку РФ розпочала проти України 24 лютого.

Його цитують цитують росЗМІ.

Він вчергове збрехав про те, що "спецоперація" (так в Росії називають війну) була підготована "у повній відповідності до Статуту ООН". На останок Путін додав, нібито РФ, яка зараз намагається знищити демократичний світ, буде будувати новий.

"Росія разом з союзниками, партнерами та однодумцями вдосконалюватиме діючі механізми міжнародної безпеки і створюватиме нові, зміцнюватиме свої збройні сили та інші структури безпеки, вживатиме інших кроків до побудови більш демократичного світу, де гарантовані права всіх народів та культурно-цивілізаційне різноманіття", - сказав Путін.

Нагадаємо, колишній спецпредставник США у справах України Курт Волкер заявив, що війна РФ проти України триватиме як мінімум ще рік. За його словами, після цієї зими настане новий етап військових дій.

За його словами, все залежатиме насамперед від якісної та кількісної допомоги Заходу у вигляді зброї та фінансових позик.

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