Очікується, що після зими настане наступний етап військових дій.

Війна в Україні триватиме наступного року і навесні, і влітку.

Про це заявив американський дипломат, колишній спецпредставник Державного департаменту США По Україні Курт Волкер, повідомляє ТСН.

За його словами, після цієї зими настане новий етап військових дій.

"Потрібно розуміти, що надважкі часи ще попереду. Але Україна зробила величезний прогрес, щоб опинитися там, де вона зараз. Треба готуватися, що важко після зими буде, тому що буде наступний етап військових дій. Війна триватиме наступного року і навесні, і влітку", - наголосив дипломат.

На думку Волкера, для Європи, України і навіть Росії ця зима буде надважкою, зокрема, через енергоресурси.

"Я вважаю, що ця зима буде важка для всіх: Європи, України і для Росії теж. Але ми будемо надавати не тільки військову допомогу, а й фінансову, гуманітарну. Для ЄС зима буде важкою через проблеми з енергоресурсами. Вони готуються до зими. Нещодавно спілкувався з представником Німеччини, велику проблему становить вартість енергоносіїв. Вони намагаються прорахувати, як пережити все", – розповів американець.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог йде в наступ відразу на декількох напрямках.

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