Путін зауважив, що Росія «повинна мати це на увазі».

Російський президент Володимир Путін заявив про начебто утиски свободи слова, коментуючи закриття каналів соратника його кума Тараса Козака в Україні – «112 Україна», NewsOne та ZIK.

Слова глави Кремля цитує пропагандистське агентство ТАСС.

Читайте такожРада дала оцінку режиму Януковича під час подій Революції Гідності

«Що стосується свободи слова, то для нас ясно все: тут так звані подвійні стандарти настільки очевидно проявилися останнім часом, що немає ніяких сумнівів в тому, як щодо нас працюють так звані опоненти», – заявив він.

Він навів приклад закриття каналів Медведчука.

«В Україні взяли й три провідні телеканали прихлопнули, і все. Одним розчерком пера. І всі мовчать! А деякі навіть похвально хлопають по плечу», – обурився Путін.

Глава Кремля вважає, що метою санкцій проти медіахолдингу Козака є «досягнення своїх власних геополітичних цілей».

Пізніше російський президент зауважив, що Росія «повинна мати це на увазі».

«Нічого незвичайного тут немає, ми, здається, давно за цим спостерігаємо, бачимо, ну ось останні події яскраво підтверджують справедливість наших поглядів і оцінок», – додав Путін.

Санкції проти каналів Козака-Медведчука: подробиці

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій щодо народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч на 3 лютого. Водночас ці телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

4 лютого стало відомо, що дві людини у Верховному суді оскаржили указ президента про блокування телеканалів NewsOne, 112 Україна і ZIK. Пізніше у журналістів закритих телеканалів забрали акредитацію у Верховній Раді.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН