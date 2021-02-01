Політик нагадав, що найбільший експорт та імпорт у нас якраз з Китаєм

Народний депутат України, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - Зажиття" Вадим Рабінович заявив, що конфлікт України з Китаєм через "Мотор Січі" - грабіж української влади. Про це він повідомив на засіданні Погоджувальної ради лідерів депутатських груп і фракцій.

«Черговий скандал, в який потрапила наша держава, стався через черговий напад божевілля влади. Я нагадаю, що найбільший експорт та імпорт у нас якраз з Китаєм – це стратегічний партнер України. Але влада вирішила вступити з ним у конфлікт, і ми досить швидко отримали відповідь у вигляді заяви китайської сторони, що така політика української влади є, цитую, "злочинним грабунком", – відзначив політик.

Парламентарія турбує питання, до чого ми прийдемо і з чим залишимося, якщо українська влада і надалі буде аналогічно поводитися з важливими стратегічними партнерами.

"Що ми скажемо людям? Тільки те, що були в опозиції до цього ідіотизму і нічого з ним не робили?.." - резюмував Вадим Рабінович.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ від 29 січня Про введення санкцій проти низки китайських компаній, зокрема, проти інвесторів «Мотор Січі» і одного громадянина Китаю. Згідно з указом, він набирає чинності з дня його опублікування. Контроль за виконанням рішення про санкції Зеленський поклав на секретаря РНБО Олексія Данилова.

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Автор: УНІАН