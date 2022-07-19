Сьогодні ВР може проголосувати за звільнення, звіту Баканова на комітеті не було.

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.

Про це у Telegram повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

"Профільний Комітет по обороні підтримав звільнення І.Баканова з посади Голови СБУ. 8 - за та 3 - утримались", - написав він. При цьому повідомив, що на засіданні комітету Баканов не виступав зі звітом про свою роботу на посаді голови СБУ.

Оскільки є рішення профільного комітету, то парламент може розглянути це питання в сесійній залі. За інформацією УНІАН з джерел у ВР, засідання може відбутися вже сьогодні.

Вчора президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту відповідно до пункту 14 частини першої статті 106 Конституції України подання про звільнення Баканова з посади Голови Служби безпеки України.

При цьому зазначається, що представляти це подання на пленарному засіданні Верховної Ради України уповноважується представник президента України у Конституційному Суді України Федір Веніславський.

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