За проект закону висловилися понад 260 народних депутатів.

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні урядовий проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів країни щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та проходження військової служби (№8169).

Законопроектом пропонується удосконалення положень щодо визначення співвідношення військових звань сержантського складу, а також унормувати можливість зарахування строку вислуги років у військовому званні, що було присвоєно військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу, до проведення встановленої законом переатестації, для отримання чергового оновленого військового звання. За документ проголосував 261 народний депутат.

Крім того передбачається врегулювати деякі норми щодо встановлення, зміни або припинення правових відносин між державою та громадянами України в питаннях виконання останніми військового обов'язку, зокрема пов'язаних із підготовкою громадян до військової служби, їх припискою до призовних дільниць, призовом на військову службу та проходженням ними строкової військової служби.

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Також передбачається запровадити випробування при прийнятті на військову службу за контрактом; установити строки проходження військової служби за контрактом від одного до 10 років шляхом виключення відповідного положення щодо 6-місячного строку.

У законопроекті зазначається, що для прийнятих на військову службу за контрактом громадян України з метою встановлення їх відповідності військовим посадам може встановлюватися випробування.

Для громадянин України, прийнятих на військову службу за контрактом до Збройних сил України та інших військових формувань (крім Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України) вперше (крім курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а також тих, хто раніше проходив військову службу) встановлення випробування є обов'язковим.

Випробування встановлюється строком від одного до шести місяців.

Мобілізація в Україні - найважливіші новини

Після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, в нашій державі оголосили загальну мобілізацію.

7 жовтня парламент ухвалив закон про внесення змін до ст. 1 закону "Про військовий обов'язок і військову службу", яким передбачено встановлення взяття жінок певних професій на військовий облік за їхнім бажанням.

21 числа президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

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