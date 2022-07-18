Звільнення міністра соцполітики підтримали 277 нардепів.

Верховна Рада України у понеділок, 18 липня, проголосувала за звільнення Марини Лазебної з посади міністра соціальної політики.

Як повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram-каналі, за це рішення проголосували 277 народних обранців.

Нагадаємо, 15 липня Марина Лазебна подала до Верховної Ради заяву про відставку з посади міністра соцполітики, на яку була призначена 4 березня 2020 року.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що чиновниця найближчим часом може залишити свою посаду у Кабінеті міністрів. Журналісти дізналися, що її може змінити нинішня керівниця департаменту соцполітики та охорони здоров'я в Офісі президента Володимира Зеленського Оксана Жолнович, але вона не є єдиним кандидатом на посаду.

8 липня стало відомо, що парламент достроково припинив депутатські повноваження Вадима Новинського.

Вас також можуть зацікавити новини: