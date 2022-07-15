Марина Лазебна була призначена міністром соціальної політики 4 березня 2020 року.

Марина Лазебна подала у Верховну Раду заяву про відставку з посади міністра соціальної політики України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

"У Верховну Раду України надійшла заява Лазебної Марини Володимирівни про відставку з посади міністра соціальної політики України", - написав він.

Тепер цю заяву розглянуть народні депутати. Поки ж Лазебна продовжуватиме виконувати обов'язки міністра.

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що Марина Лазебна найближчим часом може залишити свою посаду. Її може змінити нинішня керівниця департаменту соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі президента Оксана Жолнович. Але це не єдиний кандидат.

Як повідомляв УНІАН, Лазебна була призначена міністром соціальної політики 4 березня 2020 року.

Вас також можуть зацікавити новини: