Також, зокрема, розглядатиметься законопроект про лікарські засоби.

Сьогодні Верховна Рада України розглядатиме законопроект про право на цивільну вогнепальну зброю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в порядку денному сьогоднішнього засідання парламенту.

Також розглянути сьогодні передбачається, зокрема, законопроект про лікарські засоби та законопроект щодо певних питань управління майном для потреб Збройних сил України.

Водночас член Регламентного комітету ВР, народний депутат від "Слуги народу" Павло Фролов у своєму Telegram-каналі повідомив, що підписаний напередодні ввечері порядок денний буде доповнений рішеннями парламенту у відповідь на "вчорашні дії президента РФ щодо Донбасу".

Законопроект про обіг зброї для цивільних

4 березня 2021 року Верховна Рада відхилила проект закону про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї (№4335) та альтернативний до нього.

Законопроектом №4335 пропонувалося встановити такі категорії цивільної вогнепальної зброї: А - автоматична вогнепальна зброя; В - гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травматична); С - короткоствольна вогнепальна зброя; D - довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя; Е - довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя.

За аналогією з посвідченням водія, пропонувалося запровадити посвідчення власника зброї, у якому зазначаються категорії зброї, яку може набути власник такого посвідчення.

Право на отримання посвідчення мали б дієздатні громадяни України, які не мають медичних протипоказань, судимості, не притягалися до адміністративної відповідальності протягом останнього року.

Також пропонувалося запровадити Єдиний державний реєстр цивільної зброї, обов’язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї, і курси щодо поводження зі зброєю.

17 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що парламент розгляне законопроект про зброю. При цьому міністр оборони України Олексій Резніков виступає за якнайшвидше прийняття закону про обіг зброї для цивільних.

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