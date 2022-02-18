На сьогодні порядок придбання та володіння вогнепальної та іншої зброї для приватного використання регулюється відомчими інструкціями Міністерства внутрішніх справ.

Міністр оборони України Олексій Резніков виступає за якнайшвидше прийняття закону про обіг зброї для цивільних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Резніков заявив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

Відповідаючи на запитання, як він ставиться до легалізації зброї для цивільних, він сказав, що підтримує її: "Це треба зробити, тому що в Україні немає закону, який регулює в принципі обіг зброї. У нас тільки відомчими актами це регулюють. Тому я дуже щиро вірю, що парламент нарешті прийме закон, яким все буде внормовано на рівні закону".

Нагадаємо, що на сьогодні порядок придбання та володіння вогнепальною та іншою зброєю для приватного використання регулюється відомчими інструкціями Міністерства внутрішніх справ. В той же час Кримінальний кодекс України містить норму, згідно з якою відповідальність за незаконне володіння, придбання, використання вогнепальної зброї передбачена згідно з законом, якого по суті на сьогодні не існує. Також з огляду на різну судову практику стосовно призначення покарання за нелегальне використання, продаж, виготовлення, володіння зброєю Верховний Суд постановив рішення, що слово закон треба розуміти у широкому значенні тобто сюди входять також і підзаконні акти Міністерства внутрішніх справ.

Законопроект про обіг зброї для цивільних

17 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що на наступному тижні парламент розгляне законопроект про зброю.

4 березня 2021 року Верховна Рада відхилила проект закону про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї (№4335) та альтернативний до нього.

Законопроектом №4335 пропонувалося встановити такі категорії цивільної вогнепальної зброї: А - автоматична вогнепальна зброя; В - гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травматична); С - короткоствольна вогнепальна зброя; D - довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя; Е - довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя.

За аналогією з посвідченням водія, пропонувалося запровадити посвідчення власника зброї, у якому зазначаються категорії зброї, яку може набути власник такого посвідчення.

Право на отримання посвідчення мали б дієздатні громадяни України, які не мають медичних протипоказань, судимості, не притягалися до адміністративної відповідальності протягом останнього року.

Також пропонувалося запровадити Єдиний державний реєстр цивільної зброї, обов’язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї, і курси щодо поводження зі зброєю.

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