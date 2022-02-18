У законопроекті не буде положень щодо короткоствольної вогнепальної зброї, зазначив очільник фракції "Слуга народу".

На наступному тижні парламент розгляне законопроект про зброю.

Про це сказав в коментарі журналістам голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Він нагадав, що парламент вже розглядав законопроект про зброю, але тоді позиції розділилися, "бо половина залу підтримувала придбання і зберігання короткостволу (йдеться про короткоствольну вогнепальну зброю – Ред.), а інша – була категорично проти".

"Ми зараз взагалі прибрали питання короткостволів, і законопроект нормальний, ми будемо його виносити (йдеться про винесення на розгляд в сесійну залі – Ред.)", – наголосив Арахамія.

Нагадаємо, 4 березня 2021 року Верховна Рада відхилила проект закону про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї (№4335) та альтернативний до нього.

Законопроектом №4335 пропонувалося встановити такі категорії цивільної вогнепальної зброї: А – автоматична вогнепальна зброя; В – гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травматична); С – короткоствольна вогнепальна зброя; D – довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя; Е – довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя.

За аналогією з посвідченням водія, пропонувалося запровадити посвідчення власника зброї, у якому зазначаються категорії зброї, яку може набути власник такого посвідчення.

Право на отримання посвідчення мали б дієздатні громадяни України, які не мають медичних протипоказань, судимості, не притягалися до адміністративної відповідальності протягом останнього року.

Також пропонувалося запровадити Єдиний державний реєстр цивільної зброї, обов’язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї й курси щодо поводження зі зброєю.

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