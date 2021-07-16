Перед тим парламент має заслухати Кабмін щодо його діяльності у першому півріччі.

Сьогодні Верховна Рада розгляне питання про призначення народного депутата від "Слуги народу", голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у порядку денному засідання парламенту.

Всього у порядку денному понад 110 питань.

Спершу депутати на Годині запитань до уряду заслухають інформацію про діяльність Кабінету міністрів впродовж першої половини 2021 року, далі - питання про призначення Монастирського міністром.

Серед законопроектів, які розглядатимуться, зокрема, проект закону про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки (№4135), а також законопроекти про державну реєстрацію геномної інформації людини (№4265), про уповноваженого з медичних питань (№5475) та про паспорт громадянина України у формі книжечки (№3986).

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Також розглядатимуться, зокрема, зміни до закону "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі (№3427), законопроекти про Службу військового капеланства (№4626) та про територіальну оборону України (№4504).

Крім того, в порядку денному - законопроекти про лікарські засоби (№5547) та про конституційну процедуру (№4533).

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Автор: Тетяна Поляковська