Профільний комітет ВР підтримав відстрочку для аспірантів всіх форм навчання.

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки визначився щодо поправок до законопроекту про мобілізацію, які стосувались надання відстрочки та бронювання від мобілізації.

Про це повідомила член цього комітету, народний депутат Ірина Фріз у соцмережі. За її словами, комітет підтримав відстрочку для аспірантів всіх форм навчання (бюджетна та комерційна).

Вона зазначила, що підтримано комітетську правку про відстрочку від мобілізації щодо доглядачів, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи; які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю ІІІ групи, встановленої внаслідок відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів чи онкологічного захворювання, розумових, психічних вад або наявності в такої особи неповнолітньої дитини (дітей).

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Також йдеться про доглядачів, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи, або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами із інвалідністю, потребують постійного догляду, відбувають покарання у вигляді позбавлення волі). У разі відсутності невійськовозобов'язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи може лише одна особа з числа військовозобов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю.

Також в переліку тих, хто матиме відстрочку від мобілізації є члени сім’ї другого ступеню споріднення особи з інвалідністю I або ІІ групи, зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного та за умови відсутності членів сім’ї першого ступеню споріднення чи їх неможливості здійснювати догляд внаслідок того, що вони самі потребують догляду)

Фріз повідомила, що комітет не підтримав відстрочку для:

осіб начальницького складу НАБУ та ДБР;

співробітників МЗС України та осіб, які мають дипломатичний ранг Надзвичайний та Повноважний посол;

особам, які є релігійними проповідниками, наставниками або іншими священнослужителями релігійних організацій. Вона зазначає, що члени комітету вважають, що це питання треба врегульовувати в Законі про альтернативну службу, а не в законі про мобілізацію, адже всі громадяни згідно Конституції мають рівні права та обов’язки не зважаючи на релігійні та інші переконання.

Також не підтримано відстрочку для працівників позашкільної освіти; для неповнорідних братів/сестер; для творчих працівників, реставраторів , головних зберігачів фондів та керівників національних закладів культури.

Фріз зазначає, що сьогодні комітет розглядав 260 поправок до законопроекту про мобілізацію, які стосувались надання відстрочки та бронювання. За її словами, зупинились на поправці 2105 ( загалом до законопроекту подано 4195 поправок – УНІАН). А наступне засідання комітету буде в понеділок 25 березня.

Законопроект про мобілізацію

Без рішення профільного комітету законопроект про мобілізацію, який уряд наприкінці січня передав до парламенту, не може виноситися на розгляд парламенту. В той же час рішення комітету є рекомендаційним для парламенту і остаточне рішення буде ухвалюватися в сесійній залі під час голосування і в деяких питаннях воно може не співпадати з рішенням комітету.

Раніше повідомлялося, що Комітет національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради вирішив які категорії військовозобов’язаних будуть мати відстрочку. Йдеться, зокрема, про працівників органів державної влади та місцевого самоврядування; осіб з інвалідністю; осіб, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей до 18 років; тих, хто утримує дитину одноосібно, якщо другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав, зник безвісті, постійно перебуває закордоном; опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років; зайнятих постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також своїми батьками чи дружини (чоловіка); науковців та працівників закладів вищої та передвищоі освіти; тих, чиї родичі зникли безвісти; тих, чиї близькі родичі загинули;звільнених з полону.

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