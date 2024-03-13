Понад 10 нардепів внесли у парламент новий законопроект.

Мобілізація в Україні на сьогодні триває. У Верховній Раді України зареєстровано законопроект щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом під час особливого періоду.

Йдеться про проект закону №11079, яким пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів.

Його авторами є 14 народних депутатів, переважно, від "Слуги народу". Водночас сам текст зареєстрованого в Раді сьогодні, 13 березня, законопроекту на сайті парламенту наразі ще не оприлюднено.

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У центрі уваги новини - мобілізація триває, і це варто знати

Як повідомляв УНІАН, про можливість мобілізації засуджених говорять вже не перший тиждень. За словами міністра юстиції України Дениса Малюськи, мобілізувати треба порушників правил дорожнього руху та тих, хто засуджений за корупцію.

Він наголосив, що в Україні є не лише ув’язнені, які перебувають у місцях позбавлення волі та через це не підлягають призову, - чимало людей отримали умовний строк покарання та "гуляють" вулицями.

Міністр додав, що багато в’язнів безпечні та не обов’язково, щоб всі вони мобілізувалися на посади артилеристів. У війську є багато іншої роботи, яку необхідно виконувати для функціонування армії.

Водночас адвокат, волонтер Сергій Костира зауважує, що мобілізація засуджених може стати проблемним моментом у новому законі про мобілізацію. На його переконання, відсутність мотивації захищати державу в ув'язненого та доступ до зброї можуть зашкодити.

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