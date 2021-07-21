Радник Державного департаменту США Дерек Шолле заявив, що Україна – це демократична країна, яка має свій голос.

Радник Державного департаменту США Дерек Шолле спростував інформацію, опубліковану у виданні Politico про те, що Адміністрація президента США нібито закликала Україну утриматися від критики майбутньої угоди між Сполученими Штатами та Німеччиною щодо "Північного потоку-2".

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода під час свого візиту до Києва 21 липня.

На запитання, чи дійсно Вашингтон чинить тиск на Україну в цьому питанні, Шолле відповів: "Ні. Україна – демократична країна, в неї є свій голос. Ми прагнемо близького і конструктивного партнерства з нашими українськими друзями. Такого, в якому ми відстоювали б наші спільні інтереси та цінності".

Також у радника Держдепу США запитали, чи відповідає дійсності інформація, викладена в статті The Wall Street Journal, про те, що США та Німеччина погодили перелік заходів із підтримки України на тлі фінальної стадії будівництва "Північного потоку-2".

Читайте такожКулеба закликав запобігти перетворенню Чорного моря на "внутрішнє озерце" Росії"Ми дійсно обговорювали з нашими німецькими колегами питання енергетичної безпеки України. Важливою є реальна і значна практична допомога Україні. Я поки не можу говорити про конкретику. Але це буде істотна підтримка її енергетичного сектору, яка гарантувала б енергетичну безпеку, ефективність та незалежність" – зазначив він.

Що трапилось

20 липня видання Politico з посиланням на чотирьох осіб, ознайомлених з переговорами, написало, що представники Адміністрації президента США Джо Байдена закликали своїх українських колег утриматися від критики майбутньої угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2".

На Банковій, своєю чергою, вважають вкрай важливим "не примітивізувати" дану ситуацію і не зводити її до якихось "казкових уявлень про добро і зло" і про "якісь надпотужні прохання". В Офісі президента зазначили, що комунікація з цього питання триває на всіх рівнях і в Америці, і в Європі.

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Автор: Віталій Саєнко