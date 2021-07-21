Радник керівника офісу президента вважає важливим "не примітивізувати" дану ситуацію.

В офісі президента прокоментували інформацію американського видання Politico про те, що США закликали Україну утриматися від критики " Північного потоку - 2".

Про це радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк заявив у коментарі кореспонденту УНІАН.

Зокрема, Подоляк вважає вкрай важливим "не примітивізувати" дану ситуацію і не зводити її до якихось "казкових уявлень про добро і зло" і про "якісь надпотужні прохання".

В офісі президента зазначили, що комунікація з цього питання триває на всіх рівнях і в Америці, і в Європі.

"Для нас позиція по "Північному потоку – 2" незмінна і абсолютно логічна: це загроза безпеці України і Європи, яку не можна ігнорувати і не можна перекрити якось формально і неконкретно", – підкреслив він.

Подоляк впевнений, що вся ситуація може повністю прояснитися лише під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

"Поки ж і політично, і дипломатично, і юридично – працюємо над тим, щоб Росія не могла використовувати газ як зброю, і щоб Газпром не розглядав європейський газовий ринок як свою безумовну вотчину, де тільки вони визначають публічні і непублічні правила", - резюмував він.

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Politico написала про угоду щодо "Північного потоку-2"

Як відомо, 20 липня видання Politico з посиланням на чотирьох знайомих з переговорами осіб заявило, що представники Адміністрації президента США Джо Байдена закликали своїх українських колег утриматися від критики майбутньої угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2".

Довідка УНІАН. Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід" Північний потік-2 " побудований вже на 98%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Спорудження газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що українські дипломати роблять все можливе, щоб зупинити запуск "Північного потоку-2". За його словами, перешкоджати цьому проекту складно, оскільки на території Європи є потужні гравці, які зацікавлені у співпраці з РФ.

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Автор: Костянтин Гончаров