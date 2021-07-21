Водночас високопосадовець з Адміністрації Байдена це зауваження оскаржив, зазначивши, що ситуація складніша.

Білий дім закликав Банкову утриматися від критики угоди США та Німеччини щодо "Північного потоку-2".

Про це повідомляє Politico з посиланням на чотири обізнані джерела.

За словами співрозмовників, офіційні особи Сполучених Штатів пояснили, що така критика може завдати шкоди двостороннім відносинам між Вашингтоном та Києвом. Також Україну закликали не обговорювати з Конгресом потенційні плани США і Німеччини.

Водночас високопосадовець з Адміністрації Байдена це зауваження оскаржив, зазначивши, що ситуація складніша, але відмовився поділитися додатковою інформацією.

Читайте такожОбговорили "Північний потік-2" і згадали Україну: Байден та Меркель провели зустріч у СШАСпіврозмовник, близький до президента Володимира Зеленського, пояснив Politico, що Київ вважає, що саме американські санкції можуть зупинити будівництво російського газопроводу. За його словами, Банкова досі категорично проти "ПП-2".

За інформацією Reuters, найближчими днями США і Німеччина оголосять про угоду, що вирішує суперечку з приводу "Північного потоку-2". Угода повинна запобігти відновленню санкцій США проти компанії Nord Stream 2 AG.

Водночас Bloomberg пише, що сторони можуть застосувати нові санкції та інші заходи щодо Російської Федерації, якщо Москва використовуватиме трубопровід у політичних цілях.

Вашингтон відправив радника Держдепу США з приводу угоди щодо "ПП-2" 20-21 липня в Україну, а потім до Польщі. Обидві країни публічно засуджують наміри Німеччини відновити добудову газопроводу Кремля.

Що відомо про долю "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Будівництво газопроводу в обхід України планували завершити до кінця 2019 року разом з уже існуючим "Північним потоком-1".

Його спорудження призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська