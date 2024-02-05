Наразі тривають обговорення кадрових змін у вищому військовому керівництві.

Президент Володимир Зеленський може замінити не лише головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, але й очільника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шапталу.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в команді президента та у військових колах, ведуться консультації щодо зміни начальника Генерального штабу.

Відповідаючи на запитання, які загалом перестановки в Генштабі плануються найближчим часом, високопоставлений співрозмовник зазначив: "З Генштабу ще піде Шаптала (генерал-майор Сергій Шаптала – УНІАН). Всі інші – невизначено".

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"Всі ці події (щодо заміни Залужного й Шаптали – УНІАН) можуть відбутися в середині тижня", – зазначило інше джерело.

В ОП наголосили, що в інтерв'ю італійському телеканалу Rai1 Зеленський говорив не суто про звільнення Залужного, а про перезавантаження у різних секторах і оновлення різних керівників держави, бо заміна однієї людини не дасть необхідних змін.

Відносини між генералами та Зеленським - що відомо

Нещодавно низка ЗМІ повідомила, що президент Зеленський намагався усунути Залужного з посади, проте проти виступили Буданов і Сирський. Військовий аналітик Центру Європейської Ради з міжнародних відносин Густав Грессель вважає, що новим головнокомандувачем Зеленський хотів призначити якраз Олександра Сирського, оскільки "він більш лояльний президенту".

При цьому, світові ЗМІ вказали, що в ймовірному розколі між президентом Зеленським і Залужним найсерйознішою розбіжністю стало прохання генерала мобілізувати більше солдатів.

Сьогодні главком Залужний привітав з днем народження очільника Генштабу Сергія Шапталу. Він назвав Шапталу "людиною, для якої Україна справді понад усе".

"Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно", - зазначив він.

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