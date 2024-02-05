Главком привітав очільника Генштабу з днем народження.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав з днем народження очільника Генштабу генерал-лейтенанта Сергія Шапталу.

Коротке привітання з'явилося у Facebook Залужного. Він назвав Шапталу "людиною, для якої Україна справді понад усе".

"Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно. Щасливий, що в цьому житті та під час війни Ви були поруч зі мною, людина, для якої Україна справді понад усе. З Днем народження Друже! Віримо в краще. Ми його вже заслужили", - зазначив главком, опублікувавши фото із Шапталою.

Відносини між генералами та Зеленським - що відомо

Нещодавно низка ЗМІ повідомила, що президент Зеленський намагався усунути Залужного з посади, проте проти виступили Буданов і Сирський. Військовий аналітик Центру Європейської Ради з міжнародних відносин Густав Грессель вважає, що новим головнокомандувачем Зеленський хотів призначити якраз Олександра Сирського, оскільки "він більш лояльний президенту".

При цьому, світові ЗМІ вказали, що в ймовірному розколі між президентом Зеленським і Залужним найсерйознішою розбіжністю стало прохання генерала мобілізувати більше солдатів.

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