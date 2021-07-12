Спікер парламенту закликав народних депутатів думати, що вони роблять, щоб "потім не червоніла вся ВР і в цілому влада".

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що мають бути зміни до законодавства про позбавлення мандату народного депутата в разі кермування автомобілем в нетверезому стані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Разумков сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту, коментуючи ситуацію із випадком, коли народний депутат Олександр Юрченко, за попередньою інформацією, в стані наркотичного сп'яніння вчинив ДТП.

При цьому Разумков не називав прізвище народного депутата. Голова ВР зазначив, що на минулому тижні була ситуація, коли народний депутат "керував в нетверезому стані автомобілем і скоїв ДТП". Разумков додав, що, на жаль, на сьогодні в українському законодавстві немає норми, яка б "дійсно могла очищати ВР від таких вчинків і таких колег".

"Треба буде попрацювати в цьому плані і, можливо, внести відповідні зміни. Паралельно з цим нагадую, що кримінальна відповідальність і рішення суду щодо кримінального вироку є підставою для того, щоб народний депутат втратив свій мандат", - зазначив Разумков.

При цьому він наголосив, що справа не тільки у втраті мандату, але й в тому, що є моральна відповідальність перед виборцями, які обирають до парламенту.

"Давайте, щоб не соромно було їм в очі дивитися на округах і на відпочинку", - сказав Разумков.

Він звернувся до колег по парламенту, зазначивши, що найближчим часом завершується сесія і народні депутати працюватимуть в регіонах та підуть у відпустки.

"Кожен нехай спочатку думає, що він робить, щоб потім не червоніла вся Верховна Рада і в цілому влада", - наголосив він.

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ДТП з Юрченком у Львові: що відомо

8 липня 2021 року нардеп Олександр Юрченко у Львові потрапив у ДТП, начебто перебуваючи під дією наркотиків. Нардеп заднім ходом виїжджав з платної парковки в центрі міста і вдарив машину, яка в цей час стояла в заторі. Після цього депутат на синьому Mustang зробив спробу втечі з місця ДТП, але не зміг цього зробити через заблокованість дороги іншими автомобілями.

Водій іномарки, яка отримала пошкодження після ДТП, почав знімати нардепа на відео, але той кинувся на нього з кулаками і вирвав телефон.

У львівській поліції повідомляли, що на винуватця ДТП склали протокол, який направлено до суду.

Голова партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко закликав позафракційного Юрченка скласти мандат.

10 липня Юрченко після ДТП у Львові без водійського посвідчення поїхав до Києва на своєму "Мустанзі".

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Автор: Надя Пришляк