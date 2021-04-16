Він передбачає, що парламент займатиме одностайну позицію у випадку виникнення пов'язаних з обороноздатністю питань.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зазначає, що станом на сьогодні немає підстав для введення режиму воєнного стану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі "4 каналу".

"Станом на сьогодні підстав для введення воєнного стану поки що немає", - запевнив спікер.

Разумков також висловив думку, що парламент займатиме "одностайну або майже одностайну позицію" та відстоюватиме інтереси країни у разі, якщо виникнуть питання щодо обороноздатності та захисту територіальної цілісності держави.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

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Автор: Тетяна Поляковська