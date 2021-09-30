Речниці Разумкова та Арахамії висловлюють свої версії щодо статусу Арахамії у зверненні до Разумкова з даного питання.

У "Слузі народу" кажуть, що звернення Давида Арахамії про підписні листи щодо відставки Дмитра Разумкова його особиста ініціатива, а у голови ВР кажуть, що Арахамія ініціював це від фракції.

Як передає кореспондент УНІАН, речник фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук повідомила в Telegram, що на засіданні фракції "Слуга народу" "тема відкликання з посади керівництва парламенту не порушувалася". В той же час вона додала, що в ході виїзного засідання у Трускавці планується обговорення кадрових питань у виконавчій та законодавчій гілках влади.

Палійчук зазначає: "Стосовно повідомлень у ЗМІ про направлення листа на ім’я голови ВР з проханням дати доручення Апарату парламенту виготовити відповідні підписні листи, повідомляємо, що це право народного депутата передбачене законом про Регламент, і ним може скористатися кожен народний обранець". Тобто вона говорить про те, що Арахамія від себе особисто, а не як голова фракції, звернувся за підписними листами до Разумкова.

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В той же час прес-секретар голови ВРУ Ольга Туній повідомила журналістам, що "лист про відкликання голови парламенту був направлений головою депутатської фракції "Слуга народу" саме від депутатської фракції, а не від імені народного депутата України".

Нагадаємо, сьогодні голова парламенту повідомив у Facebook, що фракція "Слуга народу" ініціює його відставку.

Засідання "Слуги народу" у Трускавці й відставка Разумкова

1-2 жовтня у Трускавці в готелі Rixos Prykarpattya відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга народу". Планується, що в ньому візьмуть участь президент Володимир Зеленський та представники Офісу президента й уряду.

Тоді Разумкову не надходило запрошення на засідання фракції "СН" у Трускавці. "Але ми не виключаємо, що голова Верховної Ради буде в ці дні на Західній Україні, зокрема, у Львівській області", - зазначила прес-секретар Разумкова Ольга Туній у коментарі УНІАН 27 вересня. Водночас у Разумкова не виключали, що якщо відповідне запрошення надійде, то спікер відвідає засідання фракції.

На думку політолога Володимира Фесенко, на виїзному засіданні фракції у Трускавці вирішуватиметься питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Раніше Разумков звернувся до антикорупційних органів із тим, аби вони перевірили інформацію про начебто пропозиції хабарів за голоси за "деякі відставки".

Голова Верховної Ради запевняв, що в нього немає конфлікту з партією чи фракцією "Слуга народу".

Як повідомляв УНІАН співрозмовник у "Слузі народу", у парламенті знайдуться голоси за відставку Разумкова.

Автор: Надя Пришляк