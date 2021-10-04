За словами спікера, розгляд рішення про його звільнення у вівторок чи середу стане порушенням закону про регламент Верховної Ради, і він цього не допустить.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков потролив фракцію "Слуга народу" з приводу двох пакетів підписних листів щодо його відставки.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Погоджувальної ради Разумков сказав, що видав підписні листи на прохання спочатку фракції "СН", а потім голови фракції Давида Арахамії.

За його словами, листи було видано, "як і обіцяли, в той самий день, – аж два пакети".

"Думаю, що всім вистачило для заповнення. Ну, щоб навєрняка", – сказав спікер парламенту.

Разумков зазначив, що побачив у ЗМІ повідомлення про плани розглянути питання його звільнення у вівторок-середу цього тижня. При цьому відкликання голови парламенту відбувається відповідно до ст. 76 і ст. 77 Регламенту Ради.

"Інакше не буде. Поки я голова Верховної Ради, буде працювати закон. Потім, що буде, подивимось", – підкреслив спікер.

За його словами, може відбуватися так, як це було позаминулого четверга – під час розгляду законопроекту про олігархів, – тобто, як вважає Разумков, з порушенням положень Регламенту.

"Але поки що Регламент і Конституція будуть працювати й у стінах Верховної Ради, і, сподіваюсь, за її межами", – наголосив Разумков.

Відставка Дмитра Разумкова: що відомо

30 вересня Разумков повідомив, що "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Однак згодом у "Слузі народу" заявили, що відповідне звернення про підписні листи щодо відставки Разумкова - особиста ініціатива лише голови фракції Давида Арахамії.

Чутки про ймовірну відставку Дмитра Разумкова з посади голови ВР ширяться вже давно. 17 вересня в ефірі програми "Свобода слова" Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія посперечалися через законопроект про олігархів, направлений спікером до Венеціанської комісії попри позицію фракції "СН", яка виступала проти цього кроку. Разумков пояснив, що відправив проект за зверненням чотирьох опозиційних фракцій та груп та уповноваженого ВР з прав людини.

Читайте такожРазумков звинуватив комітет Ради у спробі сфальсифікувати закон про олігархівСвоєю чергою Арахамія зазначив: "Я просто хочу невеликий акцент зробити - спікера не обирають, спікера делегують, і монобільшість делегує спікера Разумкова. Просто це потрібно завжди пам'ятати. Я маю на увазі, що у нас достатньо голосів, щоб делегувати спікером будь-яку людину".

20 вересня під час засідання Погоджувальної ради Разумков звернувся до антикорупційних органів з проханням перевірити інформацію про начебто пропонування депутатам хабарів за підтримку "деяких відставок".

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевняв, що немає жодних ініціатив щодо відставки Разумкова з посади голови Верховної Ради.

2 жовтня у "Слузі народу" повідомили, що зібрали необхідну кількість підписів депутатів для розгляду питання про відставку голови ВР і планують цього тижня розпочати відповідну процедуру.

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Автор: Надя Пришляк