Для ініціювання розгляду у парламенті питання про відставку спікера необхідно зібрати мінімум 150 підписів депутатів

Збір підписів народних депутатів від "Слуги народу" за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради України вже розпочався.

Про це у коментарі УНІАН повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Устенко.

При цьому Устенко зауважив, що підписи почали збирати декілька годин тому.

Як відомо, для ініціювання розгляду питання про відставку спікера необхідно зібрати мінімум 150 підписів депутатів.

Читайте такожРазумков на тлі розмов про відставку заявив про готовність відповісти перед "слугами" за свою діяльністьЗа даними кореспондента УНІАН, необхідну кількість підписів вже зібрали. Цю ж інформацію підтвердив й нардеп Устенко.

На запитання, скільки вже зібрано підписів, він зазначив: "Більше 150".

Відставка Разумкова - що відомо

17 вересня в ефірі програми "Свобода слова" Дмитро Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія посперечалися через законопроект про олігархів, який спікер направив до Венеційської комісії, попри позицію фракції "СН", яка виступала проти цього кроку.

Разумков пояснив, що відправив законопроект до Венеціанської комісії за зверненням чотирьох опозиційних фракцій і груп та Уповноваженого ВР з прав людини.

20 вересня під час засідання Погоджувальної ради Разумков звернувся до антикорупційних органів з проханням перевірити інформацію про нібито пропозиції депутатам хабарів за підтримку "деяких відставок".

Своєю чергою, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевняв, що немає жодних ініціатив щодо відставки Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Однак 30 Вересня Дмитро Разумков повідомив, що "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Пізніше в "Слузі народу" заявили, що звернення Давида Арахамії про отримання підписних листів про відставку Разумкова – його особиста ініціатива.

Згодом прес-секретар голови ВР Ольга Туній у Facebook написала, що підписні листи "за зверненням фракції "Слуга народу" про відкликання Голови Верховної Ради України" готові, і ініціатори даного процесу можуть забрати їх і продовжувати процедуру відповідно до регламенту.

Джерело УНІАН у фракції "Слуга народу" висловило впевненість, що питання про відставку Разумкова буде обговорюватися в Трускавці.

Автори: Таня Поляковська, Вікторія Токарєва