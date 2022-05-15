Україна зараз підраховує збитки, які завдала Росія в процесі війни. Наша країна вимагатиме репарацій, а якщо РФ відмовиться їх платити, то компенсації будуть отримані за рахунок арештованого російського майна.
Відповідною інформацією в інтерв'ю "Укрінформу" поділився спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Чиновник підкреслив, що Росія зобов'язана заплатити за все зруйноване майно. А Міжнародний кримінальний суд повинен дати оцінку діям російських спецслужб і уряду. Україна співпрацює з судом і прагне довести військові злочини РФ. Верховна Рада вже прийняла всі законодавчі ініціативи з цього приводу.
"Тепер очікуємо активних дій прокурора МКС, пана Хана, а також відповідного рішення суду", — заявив Стефанчук.
Що стосується репарацій, то зараз ведеться підрахунок збитків. Після війни Росії пред'являть "загальний чек" з вимогою виплатити зазначену суму. Якщо вона відмовиться, то компенсація буде отримана за рахунок арештованого майна РФ.
"Будемо і надалі вимагати, щоб із цього майна було покрито збитки, завдані Україні Російською Федерацією [...] Якщо буде ухвалено загальне рішення Міжнародного кримінального суду, то нам і не треба буде згоди. Майно просто буде арештовано, реалізовано і з нього будуть покриті всі збитки Україні", — заявив Стефанчук.
Депутати Верховної Ради вже склали звернення до інших країн з приводу виплат репарацій Україні за рахунок майна, яке було заарештовано.
Нагадаємо, в окремих країнах світу заморозили російські активи на мільярди доларів. В Франції загальна сума перевищила $23 млрд, в Швейцарії — $7,5 млрд, а в США — понад $300 млрд. Штати вже розглядають можливість передати Україні заморожені гроші. За оцінкою прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, на відновлення країни після війни буде потрібно не менше $600 млрд.
Війна Російської Федерації проти України
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