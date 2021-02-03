Зеленський досі очолює президентський рейтинг, хоча втрачає підтримку виборців.

Чинного голову держави Володимира Зеленського готові підтримати 22,1% респондентів, які визначилися, якби вибори президента України відбулися найближчої неділі.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Зазначається, що попри найбільшу підтримку на виборах, рейтинг Зеленського знизився порівняно з груднем 2020 року. Зараз чинного президента готові підтримати 22,1% респондентів, які визначилися зі своїм вибором, проти 27% у грудні 2020 року.

Читайте такожРейтинг довіри до політиків в Україні очолює Зеленський - опитуванняДруге-третє місця, як і в грудні 2020 року, ділять лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко (13,7%) і співголова фракції «Опозиційна платформа – За життя» Юрій Бойко (13,5%). Різниця в підтримці цих кандидатів у межах похибки. Порівняно з груднем 2020 року їхні рейтинги статистично значущо не змінилися (змінилися в межах похибки).

Далі йдуть лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко (11,2%; ріст з 7,5% у грудні 2020 року), голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук (7,9%), лідер партії «Українська стратегія» Володимир Гройсман (5,5%), лідер Радикальної партії Олег Ляшко (4,8%), шоумен, представник партії «Голос» Сергій Притула (4,5%), голова ВР Дмитро Разумков (4%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Загалом якби найближчої неділі відбувалися вибори президента України, 65% респондентів обов’язково взяли б участь у голосуванні, ще 10,2% не впевнені, але скоріше, проголосували б на виборах.

Як проводилося опитування

Всеукраїнське опитування громадської думки проводилося Київським міжнародним інститутом соціології з 27 січня до 1 лютого 2021 року методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ).

Опитано 1205 респондентів, що мешкають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без урахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% - для показників, близьких до 50%, 2,5% - для показників, близьких до 25%, 1,9% - для показників, близьких до 12%, 1,3% - для показників, близьких до 5%.

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Автор: Костянтин Гончаров