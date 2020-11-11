Рейтинги інших можливих основних кандидатів в президенти зростають.

Підтримка президента України Володимира Зеленського зменшилася, але за нього все ж готові проголосувати на президентських виборах найбільше респондентів.

Такі дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Якби президентські вибори відбувалися найближчим часом, то найбільше голосів у першому турі отримав би нинішній глава держави Володимир Зеленський – 33,3% (серед тих, хто піде на вибори і визначився), у квітні таких було 40,9%. За ним ідуть колишній президент Петро Порошенко – 17,3% (у квітні 15,7%) та лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко – 11,1% (8,7%).

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За Юрія Бойка готові голосувати 10,5% (8,9%), за Ігоря Смешка — 9,5% (9,2%), за Віктора Медведчука – 8,8% (6,4%), за Олега Ляшка — 4,6% (4%).

Довідка. КМІС провів 1502 телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано населення віком 18 років і старше на всій території України, за винятком АР Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,6% для показників близьких до 50%, 2,2% — для показників близьких до 25%, 1,7% — для показників близьких до 10%, 1,1% — для показників близьких до 5%.

Як свідчать результати опитування Центру Разумкова, Зеленський продовжує лідирувати у президентському рейтингу. Згідно з результатами опитування, якби президентські вибори відбувалися найближчим часом, то найбільше голосів у першому турі отримав би Зеленський (21,4% усіх опитаних і 31,2% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

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Автор: Надя Пришляк