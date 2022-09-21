Президент РФ Володимир Путін сьогодні оголосив про часткову мобілізацію в Росії.

Міністр оборони України Олексій Резніков іронічно відреагував на намір Кремля мобілізувати 300 тис. резервістів на війну проти України.

У Twitter Резніков написав, що автомобільний завод "Москвіч" планує за рік виробити 300 тис. машин.

Як зазначив Резніков, водночас у Кремлі "прийняли виклик". РФ буде мобілізувати стільки ж резервістів, скільки ж завод буде виготовляти машин. Ймовірно, міністр жартував про те, що родичі мобілізованих отримають гроші за їхню смерть, а ці кошти росіяни часто витрачають саме на авто.

Відео дня

"Російські солдати гинуть у війні проти України. Їхні родичі отримають машини як винагороду", - наголосив Резніков.

Міністр зазначив, що все це свідчить про цінність життя і підтримку економіки в Росії.

Мобілізація у РФ: що відомо про рішення Путіна

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 вересня, президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. За його словами, мобілізаційні заходи в РФ розпочнуться сьогодні, а призову нібито підлягатимуть тільки військовослужбовці, які перебувають в запасі.

Своєю чергою міністр оборони РФ Сергій Шойгу уточнив, щомобілізувати планують близько 300 тис. осіб.