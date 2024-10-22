Римський статут в Україні: президент підписав другий необхідний закон

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України Володимир Зеленський підписав другий закон, який необхідний для впровадження в Україні дії Римського статуту.

Як зазначається у картці відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради України, закон було повернуто з підписом від президента сьогодні, 22 жовтня.

Йдеться про Закон про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв'язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.

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Згідно з текстом закону, підписаним перед Зеленським головою ВР, закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Ратифікація Римського статуту в Україні

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня парламент ратифікував Римський статут МКС та поправок до нього, а 24 серпня президент підписав відповідний закон.

Частина українських військових виступала проти будь-якого приєднання до договору цього суду через побоювання, що сама стане об'єктом переслідування у зв'язку з війною, розв'язаною Росією з 2014 року.

Водночас документ у парламенті було ухвалено саме із застереженням, що можливість будь-яких переслідувань для наших військових відтерміновується на наступні сім років.

Набуття чинності цим законом залежало також від іншого - передбачалося, що він набирає чинності одночасно із законом про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, пов’язаних зі Статутом.

Як пояснював голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики Олександр Мережко, в цьому другому законопроєкті йдеться про імплементацію норм міжнародного договору в національне законодавство. Йдеться, зокрема про термінологію.

Так, 9 жовтня Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт, яким вносяться зміни в кримінальне законодавство у звʼязку з ратифікацією Римського статуту (№11484). Згідно із законом, командири нестимуть відповідальність за воєнні злочини своїх підлеглих, навіть якщо вони не скоювали їх особисто, але знали про них та ігнорували.

Серед іншого, Кримінальний кодекс було доповнено новими статтями, що визначають кримінальну відповідальність за злочини, які підпадають під юрисдикцію МКС, зокрема за злочини проти людяності.

Крім того, законом передбачено покарання за геноцид, зокрема за заподіяння психічного розладу з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи.

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