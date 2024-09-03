Якщо держава не виконує свої зобов’язання за міжнародним договором, то вона повинна нести міжнародну правову відповідальність.

Суддя з країни, яка порушила Римський статут, не повинен перебувати у складі Міжнародного кримінального суду. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказав Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Говорячи про візит президента Росії Володимира Путіна до Монголії, він зауважив, що ця країна, по суті, порушила міжнародне право, його загальні принципи.

"І тут можна говорити про певні санкції політичного, дипломатичного характеру. Наприклад, якщо західні держави будуть зменшувати допомогу Монголії, то це можна розглядати як певні санкції, як певна реакція на порушення, я б сказав так, основної засади міжнародного правопорядку - засади верховенства права, в тому числі, міжнародного права", - сказав Мережко.

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На запитання, які конкретні наслідки можуть бути для Монголії, окрім таких санкцій, депутат, зокрема нагадав, що до складу Міжнародного кримінального суду входить 18 суддів, а країн-учасниць, включно з Україною - 125.

"І серед цих 18-ти - представник Монголії. Зрозуміло, що він не представляє свою країну формально, офіційно. Він є незалежним і представляє міжнародне правосуддя. Але усе одно, він був обраний в якомусь політичному сенсі як представник Монголії. І як може бути так, що країна, яка порушила Римський статут, - її суддя не повинен знаходитися в складі Міжнародного кримінального суду", - наголосив Мережко.

За його словами, Україна може проявити ініціативу в цьому питанні.

"Можливо навіть, якщо існує і дійсно існує така проблема, - порушити питання про зміни, про поправки до Римського статуту. Тобто ми вже отримуємо ті важелі, які дозволяють нам проявляти активність", - зауважив парламентар.

Він також підкреслив, що тут важливо не створити негативний прецедент, а зробити так, щоб трансформувати цю ситуацію у позитивний.

"В тому плані, що та країна, яка є стороною, учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду, - щоб вона поважала ордер на арешт і виконувала цей ордер на арешт. Кожна країна. І це залежить також від активності нашої країни, нашої дипломатії і нашої держави як незабаром повноправної учасниці Римського статуту", - сказав Мережко.

На запитання, чи є механізм для виключення Монголії з переліку країн-учасниць, депутат зауважив, що "теоретично це можна".

"Принаймні я вважаю, що треба ставити це питання. В міжнародних договорах, в багатосторонніх міжнародних конвенціях не завжди є такий механізм. Але, по суті, можна і треба ставити це питання. Бо у цьому полягає логіка міжнародного договору", - зазначив голова Комітету.

Так, за його словами, якщо держава не виконує свої зобов’язання за міжнародним договором, то вона повинна нести міжнародну правову відповідальність, в тому числі вона "повинна перестати бути стороною цього міжнародного договору".

"Тобто це логіка міжнародного права. І це питання треба ставити по відношенню до Монголії", - наголосив Мережко.

Візит Путіна в Монголію

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня стало відомо про запрошення Путіна до Монголії. 2 вересня в Міністерстві закордонних справ України заявили, що наша країна домагатиметься, аби відмова Монголії виконати ордер МКС мала наслідки.

Речник МЗС Георгій Тихий підкреслив, що невиконання обов'язкового ордера на арешт Путіна є важким ударом по МКС та міжнародній системі кримінального права. "Монголія дозволила обвинуваченому злочинцю уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його воєнні злочини. Ми будемо працювати з партнерами над тим, щоб це мало наслідки для Улан-Батора", - написав він у мікроблозі X.

Мережко висловив думку, що Монголія може зіткнутися з наслідками через те, що до неї приїхав Путін, але вони не будуть радикальними.

На його думку, візит Путіна до Монголії був "ретельно спланованою провокацією", яка мала на меті "довести, показати світу, що він не боїться ордеру на арешт, який було видано Міжнародним кримінальним судом". Також депутат підкреслив, що є кілька механізмів для притягнення Монголії до відповідальності, серед яких - переговори і переконання Монголії в тому, що вона порушила Римський статут, не затримавши Путіна.

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