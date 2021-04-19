Голова МВС запевнив, що Україна готова захищати свої кордони від можливого вторгнення РФ і дати гідну відсіч агресору.

Ескалація конфлікту біля східних кордонів України є найбільшою з 2015 року, але наша країна сподівається на мирний розвиток подій.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час перевірки боєготовності підрозділів МВС в районі проведення ООС, повідомляє прес-служба відомства.

"З 2015 року - це найбільша концентрація ворожих сил біля наших кордонів. А зважаючи на ту істерію та інформаційну атаку, яку проводять російські пропагандисти, можна сміливо сказати, що це найбільша загроза", - сказав Аваков.

За його словами, Україна сподівається на мирний розвиток подій і дипломатичне врегулювання ескалації.

Водночас голова МВС запевнив, що наша країна готова захищати свої кордони від можливого вторгнення РФ і дати гідну відсіч загарбнику.

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"Ми переживаємо не простий період ескалації. Але ми вже не перший рік знаходимось під тиском російського скаженого пса, який стоїть біля наших кордонів. Ми будемо готові. Ми на своїй землі, у нас немає іншого вибору, окрім як захищатися, не залежно від того, як поводитимуться іноземні політики. Ми розраховуємо на дипломатичне урегулювання, але повністю готові до оборони", - заявив Аваков.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей, так і вздовж всього українсько-російського кордону.

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Автор: Олександр Топчій