Зокрема, йдеться про можливість розміщення в Україні американських систем протиракетної оборони Patriot.

У Білому домі оцінюють запити з України щодо відправлення додаткового озброєння, оскільки біля кордонів країни зосереджено найбільше нарощування російських воєнних сил за майже останні 10 років.

Про це повідомляє видання Politico.

Обізнані джерела зазначили, що розгляд запиту з Києва перебуває на ранніх стадіях.

Видання зауважує, що українські посадовці неодноразово просили США як публічно, так і приватно, надати більше озброєння, аби захиститися від дедалі більшого вірогідного російського вторгнення. Зокрема, воно стверджує, що українські посадовці побоюються, що нарощування російських сил "є чимось більшим, аніж просто брязканням зброєю для надсилання сигналу Заходу".

За даними одного джерела, обізнаного з проханням України і з врахуваннями останніх заяв керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Україна хоче розмістити на своїй території американські системи протиракетної оборони Patriot, які знаходяться на території Польщі.

"Україна тримає оборону проти Росії, не лише для нас, але й для Заходу. І де США розміщує ракетні комплекси Patriot? Найближчі у Польщі. Вони повинні бути тут", - сказав він минулого тижня журналу "Time".

Американські посадовці повідомляють, що якщо Росія спробує здійснити вторгнення, тоді США зможуть швидко направити в Україну додаткові озброєння з метою підсилення української оборони. Передбачається, що може відбутися більше постачань переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin і боєприпасів. Водночас жодні плани зробити це ще не були фіналізовані.

Видання нагадує, що цього року адміністрація президента Джо Байдена схвалила виділення додаткових 125 млн доларів на летальну допомогу Україні з метою захисту її кордонів, в тому числі два військові патрульні катери і контрбатарейні радари.

Також сказано, що видання ознайомилося із загальною оцінкою Міністерства оборони України щодо ситуації на кордонах, у якій йдеться про те, що Росія здійснює вірогідну підготовку для операції з воєнного наступу з метою забезпечення постачання води до окупованого Криму. Окрім того, оцінюється висока імовірність провокації за грузинським сценарієм проти українських сил на сході, мета якої полягатиме у захопленні більше території у Донецькій і Луганській областях.

За даними видання, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час нещодавньої зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном поцікавився статусом українського запиту про надання більше воєнної допомоги. Також було порушено питання про можливість визнання України як одного з головних союзників США, які не є членами НАТО, у тому разі, якщо зусилля Києва з приєднання до НАТО зазнають невдачі.

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Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей, так і вздовж всього українсько-російського кордону.

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Автор: Віталій Саєнко