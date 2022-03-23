Представники російського великого бізнесу наразі шукають шляхи впливу на диктатора або на його близьке оточення з силового блоку.

Окремі російські олігархи обговорюють можливість фізичного усунення президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначає розвідка, нещодавно в Москві відбулась зустріч двох впливових російських осіб Олександра Машкевича та Петра Авена. Під час зустрічі останній зазначив, що російські олігархи вкрай роздратовані політикою Путіна. Санкції, накладені на Росію та конкретних бізнесменів через війну в Україні, боляче вдарили по статках.

Також йшлося про те, що представники російського великого бізнесу наразі шукають шляхи впливу на диктатора або на його близьке оточення з силового блоку. Але це ускладнюється тим, що Путін перебуває в жорсткій ізоляції та практично нікого до себе не підпускає. В першу чергу, олігархів, яких він вважає "ненадійними".

Втім, за даними розвідки, великий російський бізнес вже готовий до найрадикальніших кроків. Окремі олігархи навіть обговорюють оплату фізичного усунення Путіна.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни ввели та продовжують вводити потужні економічні санкції проти країни-агресора. Обмеження стосуються обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків та ін. Зокрема курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази.

Ба більше, світові виробники та бренди почали масово йти з російського ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують заробляти "криваві гроші". Зокрема Adidas, Leroy Merlin та Danone.

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