У Кремлі заявили, що зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України не повинно нікого турбувати, активність НАТО «зобов'язує бути напоготові».
Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.
«РФ переміщує Збройні сили в межах своєї території на свій розсуд – це не повинно нікого турбувати, це ні для кого не становить жодної загрози», – сказав Пєсков, відповідаючи на питання УНІАН про те, з чим пов'язане нарощування російського військового угруповання на кордоні з Україною і перекидання військової техніки в окупований Крим, а також чи може Кремль давати гарантію, що ці російські військові не візьмуть участь у війні проти України.
«РФ вживає необхідних заходів для забезпечення безпеки своїх рубежів. Ви знаєте, що по периметру рубежів Росії йде підвищена активність ЗС країн НАТО, інших об'єднань, окремих країн і так далі, і таке інше – це все зобов'язує нас бути напоготові», – стверджує прес-секретар Путіна.
Читайте такожNYT: Росія стягує тисячі військових до кордону УкраїниПри цьому, за словами Пєскова, російські війська «ніколи не брали участь і не беруть» у конфлікті на сході України.
На уточнювальне запитання УНІАН, чи може Кремль гарантувати, що російські військові, зосереджені на кордоні з Україною, «не підуть у відпустку і за велінням своїх сердець вирушать в Україну», Пєсков заявив: «Я щойно вам сказав, що російські війська ніколи не брали участь і не беруть участь у жодних збройних конфліктах на території України».
Російські війська біля кордону України
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.
- За словами Хомчака, останнім часом з різних регіонів РФ під виглядом контрольних занять за зимовий період навчання, підтримки бойової готовності та загальної підготовки до майбутніх стратегічних навчань «Захід-2021» Збройні Сили РФ здійснюють поступове нарощування військ уздовж державного кордону України – на півночі, на Сході та на півдні, а саме – у Брянській, Воронезькій областях. Окрім того, нарощування відбувається також в окупованій Росією АР Крим.
- У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.
Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ постачає на окуповані території Донбасу озброєння, направляє найманців та регулярних військових. Бойові дії в Луганській і Донецькій областях тривають з середини квітня 2014 року.
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