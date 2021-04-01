Прес-секретар президента Росії продовжує запевняти, що російські військові не беруть участь у конфлікті на сході України.

У Кремлі заявили, що зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України не повинно нікого турбувати, активність НАТО «зобов'язує бути напоготові».

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«РФ переміщує Збройні сили в межах своєї території на свій розсуд – це не повинно нікого турбувати, це ні для кого не становить жодної загрози», – сказав Пєсков, відповідаючи на питання УНІАН про те, з чим пов'язане нарощування російського військового угруповання на кордоні з Україною і перекидання військової техніки в окупований Крим, а також чи може Кремль давати гарантію, що ці російські військові не візьмуть участь у війні проти України.

«РФ вживає необхідних заходів для забезпечення безпеки своїх рубежів. Ви знаєте, що по периметру рубежів Росії йде підвищена активність ЗС країн НАТО, інших об'єднань, окремих країн і так далі, і таке інше – це все зобов'язує нас бути напоготові», – стверджує прес-секретар Путіна.

Читайте такожNYT: Росія стягує тисячі військових до кордону УкраїниПри цьому, за словами Пєскова, російські війська «ніколи не брали участь і не беруть» у конфлікті на сході України.

На уточнювальне запитання УНІАН, чи може Кремль гарантувати, що російські військові, зосереджені на кордоні з Україною, «не підуть у відпустку і за велінням своїх сердець вирушать в Україну», Пєсков заявив: «Я щойно вам сказав, що російські війська ніколи не брали участь і не беруть участь у жодних збройних конфліктах на території України».

Російські війська біля кордону України

30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.

За словами Хомчака, останнім часом з різних регіонів РФ під виглядом контрольних занять за зимовий період навчання, підтримки бойової готовності та загальної підготовки до майбутніх стратегічних навчань «Захід-2021» Збройні Сили РФ здійснюють поступове нарощування військ уздовж державного кордону України – на півночі, на Сході та на півдні, а саме – у Брянській, Воронезькій областях. Окрім того, нарощування відбувається також в окупованій Росією АР Крим.

У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ постачає на окуповані території Донбасу озброєння, направляє найманців та регулярних військових. Бойові дії в Луганській і Донецькій областях тривають з середини квітня 2014 року.

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Автор: Роман Цимбалюк