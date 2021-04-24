Темою розмови стали дестабілізуючі дії Росії на євроатлантичному просторі

Тимчасово повіреного у справах Росії викликали у Держдеп США у п’ятницю.

Про це йдеться у повідомленні російського посольства.

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Зазначається, що темою розмови стали дестабілізуючі дії Росії на євроатлантичному просторі, а також США хотіли продемонструвати повну підтримку Чехії.

Раніше Пентагон заявив, що поки зарано коментувати відведення Росією військ від України. Водночас у Білому домі добре оцінили нещодавно введенні нові санкції проти Москви.

Чеські звинувачення на адресу РФ

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.

Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.

У відповідь міністерство закордонних справ Росії оголосило 20 співробітників Посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Після цього Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві. Це означає, що з країни вишлють ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.

Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.

За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.

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Автор: Яна Ставська