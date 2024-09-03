Він обіймав цю посаду з листопада 2021 року.

У вівторок, 3 вересня, Володмир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника Офісу президента.

Указ №603/2024 опубліковано на офіційному інтернет-представництві голови держави. "Звільнити Шурму Ростислава Ігорьовича з посади заступника керівника Офісу Президента України", - йдеться у документі.

Як відомо, Шурма був позаштатним радник Офісу президента з березня 2021 року. Вже наприкінці листопада Зеленський призначив його на посаду заступника керівника.

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Народний депутат Ярослав Железняк стверджує, що Шурму звільнили через позицію партнерів та "відверту корупцію". "Але ви не турбуйся. Далі за всім, що він наробив, буде спостерігати з спокійної Німеччини. І наші проблеми з економікою та енергетикою вже його обходити не будуть. Та і екстрадиція там ускладнена", - написав він у Telegram.

За даними нардепа, посаду заступника керівника Офісу президента обійме Олександр Камишін. "Що вже великий крок вперед", - зазначив він.

Що відомо про Шурму

Ростислав Шурма працював у Групі МЕТІНВЕСТ, а також обіймав посаду фінансового директора у ЗАТ "Макіївський металургічний завод", був членом наглядової ради Маріупольського металургійного комбінату, головою наглядової ради болгарського заводу "Промет" і членом ради директорів "Метінвест-Траметал".

З 2012 по 2019 роки Шурма обіймав посаду гендиректора ВАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь".

Раніше Bihus.Info повідомляв, що до літа 2023 року Україна оплачувала за "зеленим тарифом" електроенергію сонячним електростанціям, що залишились на окупованій територій. За їхніми даними, співвласником цих станцій є близьке оточення Шурми. Сам політик назвав це розслідування маніпулятивним.

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