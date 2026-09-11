В Польщі розслідують руйнування пам’ятника бійцям УПА: в МЗС України відреагували

В МЗС України обурені, що політичні маргінали не вигадали нічого кращого, ніж воювати з могилами полеглих бійців після протистояння з підрозділами НКВС.

Компетентні правоохоронні органи Польщі розслідують руйнування праворадикальним політиком та його спільником гранітного обеліска, присвяченого вшануванню солдатам УПА, загиблим у боях з радянським НКВД біля Долобичіва. Як повідомляє польське видання OKO.press, поліція розслідує цей інцидент з 6 вересня.

Сплюндрований пам’ятник знаходиться у селищі Бялисток. Його встановили на місці братської могили, де в 1946 році було вбито українців.

10 вересня праворадикальний депутат Європейського парламенту Гжегож Браун оприлюднив відео, як він з іншим членом своєї партії, колишнім офіцером поліції, руйнують монумент. Як засвідчує відео, вони навмисно порушили закон. Для знищення монументу у Люблінському воєводстві вони використали сокири і молоти.

Відео дня

Меморіальний комплекс діє з 1990-х років, а в нинішньому вигляді - гранітна брила з викарбуваними на ній іменами загиблих - з 2019 року. Обеліск вже кілька разів зазнавав вандалізму.

Влітку 2026 року його розфарбували балончиком з фарби, а арку, що прикрашала камінь, зрубали. Посольство України тоді офіційно засудило цей акт вандалізму.

"Незалежно від важких і трагічних сторінок нашої спільної історії, місця поховань і пам’ятні заходи повинні залишатися поза політичними суперечками і бути об’єктами поваги", - йшлося у повідомленні.

Як повідомляє RMF24, місцева прокуратура теж розслідує обставини руйнування монументу і місця поховання солдатів УПА.

Зокрема, попереднє розслідування стосується "образи групи української національності шляхом пошкодження місця спочинку загиблих у бою з офіцерами НКВС" у населеному пункті Бялисток у Долгобичувській гміні.

Прокуратура займається пошуком винних, а також визначає, чи було скоєно злочин.

Слідчі встановили, що 6 вересня невідомі зловмисники "через національність загиблих" зіпсували герб і написи, викарбувані на пам'ятнику, унеможлививши їх прочитання. Цей злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Як повідомив речник окружної прокуратури в Замості, прокурор Рафал Кавалець, слідчі отримали запис з документуванням інциденту, та опитали свідків. Речник додав, що наразі жодних звинувачень не було висунуто. Він не виключив, що в разі необхідності буде задіяно процедуру зняття недоторканності.

Водночас, як повідомили журналістам в пресслужбі Міністерства закордонних справ України, така поведінка окремих польських політиків є ганебною і аморальною, і не може викликати нічого крім сорому і засудження у будь-якої нормальної людини.

"Політичні маргінали в Польщі не придумали нічого кращого, ніж воювати з могилами. У час, коли йде реальна війна, яка становить екзистенційну загрозу і для України, і для Польщі", - наголосили в МЗС.

Окрім того, українські дипломати очікують від польських компетентних органів належної правової оцінки цих дій, відновлення пошкодженої могили, а також інших місць української пам’яті у Польщі та недопущення подібних випадків у майбутньому.

"Україна послідовно виступає за однаковий принцип по обидва боки кордону: українські місця пам’яті в Польщі та польські місця пам’яті в Україні мають бути захищеними. Ніхто не має права перетворювати пам’ять і пошану до померлих на циркову виставу для досягнення своїх політичних цілей", - наголосили в МЗС.

Також, українські дипломати нагадали слова з польського прислів’я: "Як немає чим привернути увагу, то треба зробити виставу".

Україна та Польща: останні новини

Як повідомляв УНІАН, нещодавно речник МЗС України Григорій Тихий зауважив, що найбільш критичний момент у українсько-польських відносинах вже позаду. В МЗС закликають окремих польських політиків не робити антиукраїнських заяв для задоволення власних електоральних цілей.

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