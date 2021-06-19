За словами голови ВР, недоцільно зараз упроваджувати в Україні двопалатний парламент.

Не всі в парламенті підтримують зменшення кількості народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Дмитро Разумков сказав в ефірі телеканалу Kyiv LIVE .

За його словами, якщо говорити про скорочення, то, "на жаль, не всі колеги це підтримують".

При цьому він наголосив, що сам підтримує таку ідею та як людина, яка "щось трошки бачила" у парламенті, вважає, що "зменшення кількості до 300 кардинально не повпливає на якість роботи парламенту". "Не всі з цим погоджуються", - зауважив Разумков.

Відповідаючи на запитання про можливість запровадження в Україні двопалатного парламенту, голова ВР зазначив, що не вважає це "неможливим взагалі", але сьогодні не вбачає в цьому необхідності.

Також він нагадав, що "зараз у нас триває війна" і до таких питань треба підходити зважено.

"Давайте не забувати, що частина наших територій є окупованими і при ухваленні рішень щодо будь-яких змін до Конституції треба бути обережними, щоб не наробити поганих речей", - зазначив Разумков.

Зменшення кількості депутатів Ради

3 вересня 2019 року ВР направила на висновок Конституційного суду президентський законопроект "Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи) (№ 1017), яким передбачено скорочення з 450 до 300 кількості народних депутатів.

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Автор: Надя Пришляк