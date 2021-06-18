Ілля Кива привселюдно розстебнув штани.

Нардеп від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива вчергове потрапив в об’єктив журналістів, займаючись дивною справою у залі Ради.

Відео опубліковано у Telegram Hello Rada.

Кива, відійшовши у бік парламентських крісел, вирішив зручніше закріпити штани. Для цього депутат звільнився від ременя та натягнув одяг вище. Кива навіть устиг привітатися з колегами, коли умощував штани на собі, заправляючи сорочку.

При цьому нардеп спробував повернутися до стінки, але не врахував, що за пікантним заняттям спостерігала депутатка поряд, а зверху його знімали журналісти. Кива закріпив пасок і взяв папку з телефоном.

Автори ролика пишуть, що Киву застукали за вкрай інтимною поведінкою одразу після двобою зі «слугою» Миколою Тищенком.

Бійка двох депутатів сталася 17 червня під час розгляду законопроекту, яким врегульовується діяльність Нацради з питань телерадіомовлення.

Депутат монобільшості Микита Потураєв, пояснюючи суть законодавчої ініціативи, заявив, що «епоха бідності закінчиться тоді, коли «повсталий народ викине фракцію «ОПЗЖ» з парламенту і розстріляє». Тоді до нього вийшов розлючений Кива і штовхнув у бік, на що відреагували однопартійці Потураєва. Вже за секунди біля трибуни сталася штовханина між обома партіями.

Ілля Кива опинився поряд з Миколою Тищенком за спиною у Потураєва і спершу щось жваво обговорювали, але незабаром між нардепами відбулась короткотривала бійка, колег намагався розборонити Нестор Шуфрич. Врешті збуджений натовп перекинувся в бік трибуни і розійшовся.

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Автор: Іван Бойко