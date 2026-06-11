Макрон запросив Зеленського на саміт G7: про що говоритимуть

16 червня лідери проведуть дискусію щодо України.

Президент Франції Еммануель Макрон запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у саміті лідерів країн "Великої сімки". Саміт G7 відбудеться 15-17 червня у французькому місті Евіан. Про це французький лідер казав під час виступу в Єлисейському палаці.

Як відзначив Макрон, саміт лідерів G7 в Евіані розпочнеться в понеділок ввечері, 15 червня. Спершу лідери за зачиненими дверима обговорюватимуть основні теми міжнародних криз.

"Потім, у вівторок вранці, ми проведемо дискусію щодо України з президентом Зеленським, і це дуже важливо для нас, тому що нам потрібно відновити зближення в межах G7 на підтримку України щодо різних аспектів війни, у тому числі як підтримку переговорів, так і довгострокову підтримку", - повідомив Макрон.

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Міжнародні візити Зеленського

Раніше про те, що Зеленський візьме участь у саміті "Групи семи", писало видання Politico. Зазначалося, що президент України планує обговорити питання військової дипломатії та протиповітряної оборони для протидії ракетним ударам Росії.

На минулому тижні, 7 червня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні.

У заяві за підсумками переговорів лідери назвали п'ять умов, які мають бути створені для досягнення справедливого і міцного миру.

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