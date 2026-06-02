Зеленський візьме участь у наступному саміті G7, - Politico

Президент України приєднається до глав держав та урядів Франції, Німеччини, Італії, Японії, Канади, Великої Британії та США.

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті "Групи семи" (G7), який відбудеться у червні у Франції. Про це повідомляє Politico з посиланням на три джерела.

Зазначається, що Зеленський приєднається до глав держав і урядів Франції, Німеччини, Італії, Японії, Канади, Великої Британії та США на саміті в Евіан-ле-Бен.

За словами одного зі співрозмовників видання, президент України планує обговорити питання військової дипломатії та протиповітряної оборони для протидії ракетним ударам Росії.

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Крім того, у виданні нагадали, що в березні радник президента Франції Емманюеля Макрона заявляв про те, що Зеленський не запрошений на саміт, який відбудеться 15–17 червня. Прес-секретар Єлисейського палацу не відповів на запит журналістів щодо коментарів.

Зеленський закликав Кремнієву долину до співпраці у сфері оборонних технологій та ШІ

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про зацікавленість у поглибленні співпраці з американськими технологічними компаніями у сфері штучного інтелекту та оборонних розробок.

Зеленський підкреслив, що Україна та США мають взаємодоповнюючі переваги. За його словами, американські компанії володіють передовими технологіями ШІ, тоді як Україна накопичила унікальний практичний досвід застосування безпілотних систем.

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