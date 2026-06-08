Стармер, Макрон і Мерц закликали Путіна до припинення вогню

Лідери Великої Британії, Німеччини та Франції підтримали заклик України до повного припинення бойових дій.

Європейські лідери закликали правителя Росії Володимира Путіна погодитися на негайне та повне припинення вогню, яке, на їхню думку, має відкрити шлях до довгострокового мирного врегулювання війни проти України, пише Bloomberg.

Заява пролунала після переговорів у Лондоні, де прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер приймав президента України Володимира Зеленського разом із лідерами Франції та Німеччини.

У зустрічі брали участь Стармер, Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Лідери заявили про спільну підтримку України та засудили російські ракетні удари по українських містах, а також інциденти з безпілотниками, які зачіпають територію країн НАТО.

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Окремо вони наголосили, що будь-яка майбутня мирна угода має базуватися на чітких умовах, які не дозволяють змінювати міжнародні кордони силою.

П’ять ключових умов для миру

За підсумками зустрічі було окреслено п’ять основних вимог до потенційної угоди з Росією:

повне припинення бойових дій; старт переговорів лише на поточній лінії фронту без зміни кордонів силою; надання Україні гарантій безпеки, зокрема через багатонаціональні сили; збереження заморожених російських активів до компенсації збитків Україні; врахування та захист європейських безпекових інтересів.

Стармер після зустрічі написав у соціальній мережі X:

"Наша підтримка України є непохитною. Ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно. Безпека України – це безпека Європи. Слава Україні"

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що союзники мають продовжувати тиск на Росію, оскільки всередині країни вже помітні ознаки невдоволення війною.

Вона наголосила, що Росія поки не досягла своїх військових цілей, а отже міжнародна спільнота має зберігати "стратегічне терпіння" і домагатися умов, за яких саме Москва буде змушена погодитися на переговори та припинення вогню.

Перспективи завершення війни - позиція українців

Як повідомляв УНІАН, 61% опитаних громадян України готові підтримати припинення вогню у війні з Росією, якщо близько до лінії фронту будуть розміщені війська країн Європи. Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології, проведеного упродовж 7 травня-3 червня 2026 року.

Як засвідчує опитування, найбільшою підтримкою користується варіант, згідно з яким в Україні близько до фронту розміщуються війська країн Європи, які в разі повторного вторгнення будуть відбивати напад.

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