Саміт глав держав і урядів Європейського Союзу, призначений на 25-26 березня, відбудеться в режимі відеоконференції.
Як повідомляє Deutsche Welle, такий формат пов'язаний зі зростаючими показниками інфікування коронавірусом.
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Раніше саміт Євросоюзу планувалося провести в очному форматі в Брюсселі.
Це перша з середини 2020 року зустріч ЄС у верхах, яку доведеться проводити подібним чином. В її порядку денному значаться боротьба з пандемією і прискорення кампанії вакцинації. Крім того, учасники мають намір обговорити майбутні відносини з Росією і Туреччиною.
Попередній саміт Україна-ЄС
У Брюсселі 6 жовтня 2020 року стартував 22-й саміт Україна-Європейський Союз. Делегацію України на саміті очолив Зеленський, делегацію Євросоюзу - президент Європейської Ради Шарль Мішель.
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