Раніше зустріч планувалося провести в очному форматі в Брюсселі.

Саміт глав держав і урядів Європейського Союзу, призначений на 25-26 березня, відбудеться в режимі відеоконференції.

Як повідомляє Deutsche Welle, такий формат пов'язаний зі зростаючими показниками інфікування коронавірусом.

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Раніше саміт Євросоюзу планувалося провести в очному форматі в Брюсселі.

Це перша з середини 2020 року зустріч ЄС у верхах, яку доведеться проводити подібним чином. В її порядку денному значаться боротьба з пандемією і прискорення кампанії вакцинації. Крім того, учасники мають намір обговорити майбутні відносини з Росією і Туреччиною.

Попередній саміт Україна-ЄС

У Брюсселі 6 жовтня 2020 року стартував 22-й саміт Україна-Європейський Союз. Делегацію України на саміті очолив Зеленський, делегацію Євросоюзу - президент Європейської Ради Шарль Мішель.

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Автор: Світлана Закелова