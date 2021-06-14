Зеленський і Байден у недавній докладній телефонній розмові скоординували позиції напередодні самітів "Великої сімки", НАТО, США-Євросоюз і США-Росія.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк передбачає, що на сьогоднішньому саміті НАТО «доленосних рішень» для України не буде.

Про це Подоляк заявив у коментарі кореспонденту УНІАН.

Зокрема, радник керівника ОП вказав на те, що президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден у недавній докладній телефонній розмові скоординували позиції напередодні самітів "Великої сімки", НАТО, США-Євросоюз і США-Росія.

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"Звичайно, на наш погляд, було б справедливо, щоб вже на цьому саміті НАТО нам були надані конкретні практичні підтвердження підтримки з боку західних країн, а саме ПДЧ. Але все-таки сьогодні великих і доленосних рішень, судячи з усього, не буде" , - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Зеленський в інтерв'ю Axios, яке в лютому вийшло на американському каналі HBO, заявив, що Україна хоче бути рівноправним членом НАТО.

9 лютого генсек НАТО Столтенберг зазначив, що наближення України до членства в НАТО залежить від успішної реалізації реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інститути, боротися з корупцією, вводити демократичний політичний контроль над ЗСУ.

У Посольстві США також заявляли, що для подальшого просування євроатлантичної інтеграції України необхідний прогрес у "важких, але важливих" реформах.

5 березня віце-прем'єр Ольга Стефанішина заявила, що на даний час не менш як 14 з 30 країн-членів НАТО готові перевести у практичну площину політику "відкритих дверей" для України.

7 червня заступник генсека НАТО Мірчі Джоане заявив, що в альянсі поки що немає консенсусу в питанні надання Україні Плану дій для членства.

9 червня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна вже має всі інструменти для потенційного приєднання до НАТО.

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Автор: Костянтин Гончаров