Влада КНР ввела санкції проти деяких американських та канадських чиновників.

Китайська Народна Республіка 27 березня запровадила санкції проти американських і канадських представників влади.

На такий крок країна пішла через запровадження США і Канадою "односторонніх санкцій щодо відповідних фізичних та юридичних осіб у Сіньцзяні 22 березня на підставі чуток і дезінформації", пише "Українська правда" з посиланням на МЗС Китаю.

Читайте такожКитай зажадав від України захистити інтереси своїх інвесторів "Мотор Січі"Зокрема, під санкції Китаю потрапили голова комісії США з міжнародної релігійної свободи (USCIRF) Гейл Манчин, віце-голова USCIRF Тоні Перкінс та депутат канадського парламенту від Консервативної партії Майкл Чонг.

Також Китай запровадив санкції щодо підкомітету з міжнародних прав людини постійного комітету із закордонних справ і міжнародного розвитку Палати громад Канади.

За інформацією китайського МЗС, підсанкційні особи не зможуть потрапити на територію Китаю, зокрема, й в Гонконг та Макао. Китайським громадянам і організаціям заборонено вести комерційну діяльність, пов'язану з цими особами, а також будь-яким чином взаємодіяти з підсанкційним комітетом канадської Палати громад.

Санкції проти Китаю

22 березня Великобританія і США запровадили санкції проти китайських чиновників та організацій за порушення прав людини проти переважно мусульманської уйгурської меншини.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про санкції щодо двох китайських посадовців у межах глобальних санкцій через серйозні порушення прав людини в Сіньцзяні.

За словами правозахисників, Китай утримує понад мільйон уйгурів і людей з інших груп мусульманських меншин в таборах. Уряд Китаю звинувачують у примусовій стерилізації уйгурських жінок та розлученні дітей з їх родинами.

У розслідуваннях також йдеться про примусову працю, сексуальне насильство та тортури затриманих.

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Автор: Катерина Комолова