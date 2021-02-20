19 лютого Рада нацбезпеки і оборони України ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб, серед яких голова політради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

У Кремлі пов'язали санкції України проти голови політради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктора Медведчука з можливим силовим звільненням Донбасу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи вчорашнє рішення РНБО України про запровадження санкцій проти Медведчука і його дружини у зв'язку з підозрою у фінансуванні тероризму.

«Це дуже тривожна інформація. Тривожна вона, тому що ми бачимо набирає сили реакційна тенденція в Україні», - сказав Пєсков.

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За його словами, Кремль стурбований погіршенням соціально-економічної ситуації в Україні, «репресивними» діями щодо ЗМІ та політиків.

«Звичайно, це не може не викликати занепокоєння, не може не підігрівати питання, ким обрана ця реакційна лінія, чи не призведе ця лінія до того, що керівництво України знову вважатиме за можливе, наприклад, вирішити проблему південного сходу силовими методами», - заявив Пєсков, додавши, що при цьому стає неспокійно на лінії зіткнення на Донбасі.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи бачать у Кремлі «американський слід», він заявив: «США не приховують свого послідовного наміру надавати всебічну допомогу Україні в нарощуванні наступального військового потенціалу».

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«Така допомога з Америки до України надходить. Вони (американці) продовжують накачувати оборонний потенціал України. Україні ніхто не загрожує. Навпаки, це провокує ці найгарячіші голови українські, які напевно стоять за цими репресіями внутрішніми, накачує їх на прояв агресивності, в тому числі конкретно в плані агресивності у вирішенні проблем південного сходу. Це суперечить всьому і вся, і жодним чином не сприяє стабільності і передбачуваності в серці Європи», - сказав Пєсков.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи можливо прояснити, хто ж поставляє зброю на окупований Донбас, адже президент Росії прямо заявляв про те, що на схід України поставляють озброєння країни, які «симпатизують» окупованому регіону, Пєсков сказав: «Я не можу нічого до цього додати і не можу якось уточнити тут. Очевидно, звичайно, якщо є попит для самооборони - пропозиції завжди знаходяться».

Санкції проти Медведчука і його дружини

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції будуть застосовані до Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно і активи, які є в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, СБУ розслідує кримінальне провадження за ст. 258 (5) (фінансування тероризму) Кримінального кодексу. До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовано у зв'язку з цим розслідуванням.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу «Самара - Західний напрямок», оскільки нею володіє компанія «ПрикарпатЗахідтранс», яку пов'язують з Медведчуком.

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Автор: Роман Цимбалюк