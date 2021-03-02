Український президент почав битву зі "старою гвардією", щоб повернути старий імідж і налагодити зв'язок з новою адміністрацією в США.

Минулого місяця президент Володимир Зеленський закрив три телеканали, пов'язані з політиком-мільярдером з тісними зв'язками в Кремлі. І цей крок дав надію, що лідер України готується почати ширшу боротьбу з могутніми олігархами в країні.

Лояльні до Москви телеканали зняли з ефірів за те, що вони поширювали російську дезінформацію, - пише Financial Times. Вони належали соратнику Віктора Медведчука, олігарха, який хвалиться, що президент Росії Володимир Путін - хрещений батько однієї з його доньок. Через кілька днів після закриття телеканалів активи й нафтопровід інших соратників Медведчука теж були заморожені.

Наступ проти олігарха був найважливішою зміною в політиці з дня перемоги Зеленського на виборах в 2019 році. Про це Financial Times сказали колишні радники українського президента й аналітики. Частково це пов'язано з бажанням завоювати прихильність адміністрації Джо Байдена в США.

"Це величезна ставка і дуже сміливий крок. Ви говорите про дуже впливових людей. Виборці очікували від Зеленського результатів. Якщо хочете змінити правила гри, то потрібно розібратися з цими людьми", - сказав виданню колишній президент Грузії й радник президента України Михеїл Саакашвілі.

Читайте також"Літаки Медведчука" перед введенням санкцій РНБО перегнали до Швейцарії - ЗМІ (відео)Адміністрація Зеленського натякає, що готується до більш широкого наступу.

"Буде більше, повірте. Ви побачите ще багато і багато цікаво", - сказав голова РНБО Олексій Данілов після запровадження санкцій проти Медведчука.

Видання нагадує, що Зеленський - колишній актор, який переміг на виборах завдяки обіцянкам "зламати систему" держави, захопленої групою олігархів. Але до цього часу він не поспішав боротися з ними. Однак, минулого тижня НАБУ затримало трьох колишніх директорів "ПриватБанку". І це, швидше за все, позитивно розцінять в новій адміністрації у Вашингтоні.

Медведчук, який очолює найбільшу в Україні проросійську партію, під санкціями США з 2014 року. Його внесли в "чорний список" за підрив "безпеки, територіальної цілісності й демократичних інститутів" України.

"Тут тиск США дуже допомагає. Сигнали, які надходять з Вашингтона, говорять, що те, що раніше толерували, більше толерувати не будуть", - сказав Саакашвілі.

Телеканали Медведчука сварили Зеленського з моменту його обрання президентом в 2019 році. Вони зробили свій внесок в падіння рейтингу президента. Колишній міністр фінансів Олександр Данилюк, який певний час був головою РНБО в 2019 році, сказав, що український президент не хотів виступати проти Медведчука, тому що боявся зіпсувати спроби домовитися про мир з Росією.

"Але півтора роки рішучих зусиль Зеленського знайти разом з Росією рішення для війни не дали відчутного прогресу в питанні миру. Атакуючи Медведчука й російську п'яту колону, Зеленський виступає проти чіткої загрози для національної безпеки й впроваджує швидке, рішуче рішення проти цієї загрози", - сказав старший науковий співробітник Atlantic Council Адріан Каратницький.

Читайте такожДанілов: відповідь Путіна на санкції проти Медведчука українців не злякаєFinancial Times пише, що лояльні до олігархів депутати Верховної Ради заблокували реформи, необхідні для отримання фінансової допомоги від МВФ, США і ЄС. Минулого року вони добилися постанови Конституційного суду, який поставив під загрозу знищення антикорупційні агентства й важливі економічні реформи. Зеленський штовхає парламент до схвалення реформи проблемної судової системи, в якій багаті й могутні люди користуються корумпованими суддями, щоб просувати свої політичні й бізнес-інтереси. Але навіть у його власній партії не знайшлося голосів, щоб провести реформу.

"Вони підривають зміни й домовленості з МВФ, яких хоче президент, тим самим знищуючи його політичний капітал", - сказав неназваний співрозмовник видання, якому відомо про контакти Зеленського з олігархами.

"Зеленського обрали, тому що виборці вважали його політичним аутсайдером. Все, що він робить зараз, це спроба повернути початковий імідж, на якому він міг би збудувати свою кампанію для переобрання. Щоб мати шанс, йому потрібні гучні справи, які б продемонстрували, що він воює проти старої гвардії", - сказала аналітик з фонду "Демократичні ініціативи" Марія Золкіна.

Читайте такожСБУ повідомила про підозру у держзраді "експерту" телеканалів Медведчука (відео)У свою чергу, Дарія Каленюк з "Центру протидії корупції" сказала, що наступ проти Медведчука став "великим позитивним сюрпризом".

"Однак, я не впевнена, чи президент готовий розпочати повномасштабну війну проти всіх олігархів. Щоб це зробити, йому потрібно позбутися горезвісних людей в його ж команді й перезапустити судову систему", - сказала вона, додавши, що корисливі діячі в адміністрації підривають такі реформи.

Санкції проти Медведчука: що відомо

2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти депутата від "Опозиційної платформи - за життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції будуть застосовані до голови політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно та активи, які є у підпорядкуванні Медведчука та його дружини.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв’язку з цим розслідуванням.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідтранс", яку пов'язують з Медведчуком.

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Переклад: Лесь Димань