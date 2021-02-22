РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок".

На Житомирщині у Новоград-Волинському районі на магістральному нафтопродуктопроводі "Самара - Західний напрямок" продовжують відкачувати нафтопродукти та заправляти автоцистерни. Це відбувається всупереч рішенню Ради національної безпеки і оборони України про накладення на нього санкцій.

Про це повідомляє видання Житомир.Life з посиланням на власні джерела.

Видання пише, що очевидці 21 лютого сфотографували на території нафтопродуктопроводу автоцистерни, які там знаходилися, а техніка безперешкодно пересувалася на майданчику поряд. Також стверджується, що роботи з відкачування й автозавантаження нафтопродуктів тривають надалі.

Санкції проти Медведчука: що відомо

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції будуть застосовані до Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно і активи, які є в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, СБУ розслідує кримінальне провадження за ст. 258 (5) (фінансування тероризму) Кримінального кодексу. До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовано у зв'язку з цим розслідуванням.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу «Самара - Західний напрямок», оскільки нею володіє компанія «ПрикарпатЗахідтранс», яку пов'язують з Медведчуком.

«ПрикарпатЗахідтранс» - компанія, яка є оператором трубопроводу «Самара - Західний напрямок» протяжністю понад 1100 тис. км, який проходить територією Житомирської, Рівненської, Тернопільської, Львівської, Закарпатської областей України і призначений для транспортування дизельного палива виробництва російських НПЗ в напрямку Угорщини. Також в цьому трубопроводі є точки зливу палива на території України, наприклад, в Новоград-Волинському (Житомирська обл.) і смт. Смига (Рівненська обл.). Проектна потужність прокачування палива по цьому трубопроводу становить 3,5 млн тонн на рік.

У березні 2016 року акції даної компанії були куплені швейцарською компанією International Trading Partners AG. До цього нафтопродуктопровід входив до складу компанії «Транснафтопродукт» російської «Транснафти».

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН