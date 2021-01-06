Дипломат вважає, що санкції призвели до уповільнення розвитку Росії і стагнації її економіки.

Санкції проти РФ, запроваджені Євросоюзом за вторгнення в Україну, працюють і істотно б'ють по економіці країни-агресора. Їхнє систематичне продовження - це відповідь на відсутність альтернатив у питанні врегулювання ситуації.

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Про це в інтерв'ю УНІАН розповів Посол Нідерландів в Україні Єннес де Мол. Він вважає, що санкції призвели до сповільнення розвитку Росії і стагнації її економіки.

"Вони (санкції - ред.) діють. Вони болючі. Розвиток Росії сповільнилося, в її економіці стагнація. Але санкції - не рішення, рішення досягається через дипломатичні методи. Оскільки у нас не так багато альтернатив, санкції продовжують, хоча ми і самі якимось чином страждаємо. Хочеться, щоб це врегулювалося іншим чином. Але поки немає діалогу, немає альтернативи. Ці санкції будуть продовжуватися", - пояснив дипломат.

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Автор: Андрій Василюк